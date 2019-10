Gattino si nasconde nel motore di una macchina, disperso tra Agnone e Isernia

Non è la prima volta che succede, Cocco, il gattino disperso, amava rifugiarsi nel motore della macchina, sicuramente per cercare riparo dal freddo durante la notte.E' stato sempre ritrovato perchè subito fu notata la sua assenza. Ma questa mattina la sua assenza è stata notata quando l'auto dove amava rifugiarsi era giunta a destinazione nella città di Isernia, ma del gattino nessuna traccia. Il proprietario dell'autovettura ha fatto tappa in bar di Sessano, e a Isernia centro nei pressi di una banca. I proprietari di Cocco sono convinti che il gattino si sia rifugiato in macchina e alla prima occassione è sceso. Il gattino è molto socievole, si lascia accarezzare e avvicinare. Chiunque ha notizie o vede girovagare cocco, può contattare https://www.facebook.com/sandra.diana.796