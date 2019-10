Crisantemi fioriti nel weekend dei morti, dai social: è il segno che l'ospedale e Agnone devono morire

In molti oggi hanno ironizzato sulle piante di crisantemi posti a bella vista nella piazza principale del centro di Agnone. Il crisantemo è uno dei fiori più belli che l'autunno regala. E' una pianta dai mille colori e mille sfumature, è considerata portatrice di bene, gioia e prosperità in tutto il mondo, mentre in Italia viene associata al lutto e ai contesti tristi. Come mai? Questo dipende dal fatto che la festa dei morti avviene in concomitanza con la fioritura dei crisantemi e per questo i fiori sono sempre stati correlati a contesti molto tristi.

Ma l'ironia sui crisantemi piantati in una graziosa aiuola a Agnone viaggia sui social, ritenendolo l'atto conclusivo per la morte dell'ospedale e l'estinzione del paese