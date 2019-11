Meteo,domenica da lupi, rischio nubifragi e venti tempestosi

Un sistema frontale inserito in un canale depressionario coinvolgerà il nostro Paese durante l’intero fine settimana, determinando precipitazioni su gran parte delle regioni settentrionali e centrali e su parte del meridione. Le correnti risulteranno in prevalenza sud occidentali in quota, mentre al suolo la formazione di piccoli vortici depressionari potrebbe favorire temporaneamente il richiamo di correnti tra est e sud-est, che esalteranno la fenomenologia.

Situazione ed evoluzione meteo: l’Autunno sembra essersi finalmente risvegliato da quel lungo letargo che l’ha tenuto lontano del nostro Paese. Abbiamo archiviato ora l’interminabile scia di temperature sopra media che hanno caratterizzato praticamente tutto il mese di Ottobre. Ora il quadro termico ha ritrovato un aspetto più autunnale soprattutto al Nord e su gran parte del Centro. Su alcuni tratti della Val Padana le temperature sono addirittura scese di oltre 10°C rispetto ai giorni scorsi attestandosi, localmente anche di poco sotto la media climatologica.

Quindi, valori termici prossimo alla norma al Centro Italia, mentre è diversa la situazione al Sud e sulla Sicilia, in quanto, nonostante il meteo in peggioramento e qualche grado perso nei valori diurni, il clima continua a rimanere più mite rispetto al resto d’Italia, con valori superiori al normale specie su Puglia, Calabria e Sicilia. La ragione di questo persistere di temperature anomale è dovuta soprattutto all’afflusso di correnti molto miti dai quadranti meridionali, e richiamate da un profondo vortice in Atlantico responsabile anche della fase di maltempo che colpisce molte regioni d’Italia.