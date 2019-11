Previsioni meteo: maltempo senza sosta, ennesimo ciclone nel week-end

L’autunno cerca in tutti i modi di rimediare la “figuraccia” fatta tra settembre e ottobre, mesi in cui ha lasciato campo libero ad un’estate quasi infinita. Il mese di novembre si sta confermando super dinamico e movimentato con numerose forti perturbazioni atlantiche che hanno attraversato l’Italia in lungo e in largo.

L’ennesima perturbazione del mese sta ora portando piogge su tante regioni e anche dei fenomeni localmente violenti come un nubifragio su Genova ed una violenta grandinata su Napoli. La situazione tenderà a migliorare, davvero per poco, nella giornata di mercoledì 20.

Ancora maltempo e cicloni all’orizzonte

L’illusorio miglioramento di mercoledì sarà seguito da un nuovo peggioramento di stampo atlantico, il quale tenderà a coinvolgere prettamente il nord e le regioni tirreniche centro-settentrionali. Da giovedì, dunque, si apre un nuovo periodo costernato da nubi, piogge e neve sui monti. Solo al sud e sulle regioni adriatiche centrali avremo qualche giorno di bel tempo in più.

Nel week-end ennesima forte ondata di maltempo per l’Italia, stante l’arrivo di un nuovo ciclone atlantico piuttosto incisivo. La depressione giungerà dalla Francia e si getterà nel Mediterraneo caricandosi ulteriormente di energia. Tutto questo avverrà tra sabato 23 e domenica 24.

Il vortice ciclonico porterà nuove piogge intense sul nord-ovest e tantissima neve sulle Alpi oltre i 900-1100 metri di altitudine, dopodichè coinvolgerà in pieno le isole maggiori e il versante tirrenico centro-meridionale dove si prevede una domenica da lupi. Elevato il rischio di nubifragi su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Insomma il maltempo non lascia tregua! www.inmeteo.net

Meteo Molise:Perturbazione nel fine settimana

Una circolazione depressionaria si approfondisce ancora sulla nostra Penisola, pilotando un fronte che apporterà un peggioramento del tempo sulle regioni del basso versante adriatico martedì. Nei giorni a seguire proseguirà l'afflusso di correnti umide occidentali che manterrà in vita una moderata variabilità sui versanti tirrenici ma senza fenomeni degni di nota; più soleggiato altrove salvo velature e strati di passaggio. Nuovo peggioramento atteso, poi, nel fine settimana con ancora rovesci e temporali anche di moderata o forte intensità. Ulteriori dettagli e previsioni sempre aggiornate nell'app di 3bmeteo.