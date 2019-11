Frosolone, con la sua montagna conquista il calendario 2020 dell’Unsic, il sindacato datoriale con 2.100 Caf in tutta Italia, Molise compreso (uffici a Bojano, Campobasso, Guglionesi, Molise, Montenero di Bisaccia, Portocannone, San Martino in Pensilis, Salcito, Termoli e Venafro). La bella immagine d’epoca della Morgia Quadra, scattata dal compianto Augusto Ruberto alla fine degli anni Cinquanta e oggi restaurata dallo studio grafico di Fortunata Reggio, inquadra in primo piano un gregge di pecore. La foto rappresenta il mese di giugno. Abbinato alla foto c’è un proverbio molisano: “Chi te vo’ bbene vé n’a case, chi te vo’ male te manna a chiamà”.

Il calendario dell’Unsic, stampato in 60mila copie e distribuito attraverso le tremila strutture sindacali sul territorio (Caf, Patronati, Caa, centri di formazione), ogni anno rende omaggio a dodici località di altrettante regioni.