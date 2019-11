Agnone, mucchi di sterpaglie in via Castelfidardo: i cittadini segnalano ma l' amministrazione comunale tace

Agnone 21 novembre 2019: In pieno centro, probabilmente i resti di una potatura di alberi, rimane a bella vista ammucchiata sul marciapiede di via castelfidardo, esattamente all'imbocco della strada dove si allestisce il mercato il sabato mattina. Un mucchio di sterpaglie , foglie secche , legna che sarebbe interessante apprendere di chi la competenza dello sgombro. I cittadini segnalano, ma l'amministrazione comunale non ha occhi per vedere?Oramai il mucchio di sterpaglie staziona in quel luogo da oltre un mese e si trova in una posizione che potrebbe causare intralcio o addirittura pericolo alle tante persone, compresi anziani e bambini, che frequentano il mercato il sabato mattina. Non ultimo la bellezza dei luoghi è data dalla cura e l'attenzione di chi governa i paesi. Qualcuno ipotizza che si stia attendendo per smaltire il mucchio di residui di vegetali, il giorno del grande falò che si effettua nella piazza del mercato a fine 'Ndocciata