Capracotta, Lutto cittadino per i funerali dell'imprenditore Bruno Pallotto

Il sindaco di Capracotta Candido Paglione ha disposto la proclamazione del lutto cittadino nella giornata di Domenica 24 novembre 2019 in cui verranno celebrati i funerali dell'imprenditore Bruno Pallotto l'uomo di 49 anni che nel pomeriggio del 18 novembre mentre era in cerca di una mucca che si era allontanata in località San Nicola, nell’agro di Capracotta, è finito in un dirupo. Sarà il giorno del dolore per una famiglia e una comunità intera