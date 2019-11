Erasmus Plus Ka Smart schools , il progetto verrà presentato nell' aula Magna del Liceo Scientifico di Agnone

Sabato 30 novembre 2019, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico di Agnone, si terrà la presentazione del “Progetto Erasmus Plus KA229 “Smart schools to boost students’motivation”. Il progetto consente di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto e offre l’opportunità agli alunni e docenti di confrontarsi con altri Paesi grazie a gemellaggi tra scuole di nazionalità diverse: Italia, Polonia, Bulgaria, Turchia e Romania, prevede attività didattiche comuni, nonché mobilità di studenti e docenti nelle diverse nazioni partecipanti.

L’Istituto, dal 6 al 12 dicembre 2019, accoglierà 24 studenti e 10 insegnanti provenienti dalle nazioni coinvolte. Durante questo periodo gli studenti saranno impegnati in attività didattiche e culturali, riguardanti i costumi e le tradizioni delle realtà di appartenenza e avranno l’opportunità unica di confrontarsi con coetanei di realtà così lontane e diverse dalla propria.

Il coinvolgimento di un discreto numero sia di docenti che di studenti consente di allargare gli orizzonti culturali, sociali e linguistici dell’intera comunità scolastica e offre un’opportunità notevole per promuovere il patrimonio culturale locale del territorio a livello internazionale. Pertanto, l’evento di presentazione, organizzato per socializzare la valenza dell’iniziativa alla comunità sociale, consentirà ai partecipanti di apportare preziosi contributi. Confidando in un riscontro positivo, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tonina Camper