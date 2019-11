Natale alle Porte, clima di "Ndocciata anche da Decò con gli addobbi e i dolci casalinghi

Oramai le festività sono scandite dai preparativi e dagli addobbi che non solo si allestiscono nelle case ma soprattutto nelle strade, le piazze dei paesi e le città che si vestono di luci e colori. Anche a Agnone l'aria natalizia è palpabile.I dolci tipici già tutti in bella mostra,i regali e regalini da scambiarsi a Natale posti sui banchi di ogni tipo di rivendita e in particolare l'aria di festa imminente, ma che parte con grande anticipo, si vede dagli addobbi dei centri commerciali e dei negozi. A Agnone in pieno centro, il direttore di Decò, Tony Staffoli, ha illuminato il corso principale con le luminarie e gli alberi di natale fatti di luci di colore azzurro, poste all'ingresso del supermercato. Le luminarie natalizie pronte e in bella vista per rendere ancora più attraente e suggestivo il grande rito del fuoco, la 'ndocciata, l'8 dicembre oramai è alle porte.