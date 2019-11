Agnone isola felice, Fabio trova un portafogli e restituisce tutto alla proprietaria

Fabio Verdone bravissimo fotografo, youtuber affermato, passeggiando per il corso di Agnone ha trovato un portafoglio. Il portafoglio contenente documenti e una somma consistente di denaro e' stato restituito alla proprietaria. L'onestà a Agnone è una pratica quotidiana, non è la prima volta che vengono smarriti i portamonete, ma di volta in volta regolarmente restituiti. Bravo Fabio!