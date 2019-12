Luminarie natalizie a Agnone. I cittadini: Comune sempre in ritardo

Domani 4 dicembre a pochi giorni dalla grande manifestazione del rito del fuoco, la 'Ndocciata, ci si aspetterebbe di vedere il paese e le strade di Agnone vestite e addobbate a festa con le luminarie dovute. In molti paesi del circondario le luminarie sono già state posizionate. La delibera per l'affidamento alla azienda di Trivento per l'installazione delle luminarie e' datata 2 Dicembre. Sicuramente saranno installate, ma ci si chiede come mai vengono posizionate sempre e solo il giorno che precede la 'Ndocciata, inoltre è auspicabile che il buon gusto quest'anno, diversamente dal 2018, suggerisca di non utilizzare il monumento al martire Libero Serafini o in alternativa il monumento ai caduti in guerra, come supporto per l'albero di Natale illuminato.