A Natale mettici il cuore compra un Cuore di cioccolato! Vastogirardi con Telethon

Vastogirardi con Telethon

Il 7 Dicembre sono in vendita i cuori di cioccolato per aiutare la ricerca, li potrete trovare a partire dalle ore 13.00 presso la palestra scolastica durante il pranzo con gli Anziani organizzato da Proloco e Comune di Vastogirardi e, successivamente nel pomeriggio, in piazza V.Emanuele a partire dall'accensione dell'albero insieme!

Si ringrazia Rosanna Iannone che si occupa dell'evento ed è la referente per tutti coloro che vogliono contribuire.

A Natale mettici il cuore compra un Cuore di cioccolato Telethon e aiuta la ricerca!