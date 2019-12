Open Day per l' Istituto tecnico Marinelli: genitori e futuri studenti potranno entrare in contatto con le attività della scuola

Open Day presso l’Istituto Tecnico L. Marinelli di Agnone che apre le porte ai genitori e ai futuri studenti il 14 Dicembre dalle ore 16. Tutti potranno visitare, guardare, osservare la scuola, per assistere a prove pratiche nei laboratori di eccellenza del famoso itsituto agnonese, unico nel Molise nella sua specializzazione" Meccanica e meccatronica e Energia", scuola che da 60 anni fornisce formazione tecnica a migliaia di giovani, consentendo lo sviluppo di medie e piccole imprese nel territorio altomolisano fornendo tecnici specializzati alla grande industria della Val Di Sangro e non ultimo alla FCA FIAT di Termoli.

Sarà possibile visitare anche i nuovi laboratori realizzati con fondi europei e dotati di attrezzature all’avanguardia: apparecchiature per esercitazioni di pneumatica ed elettro pneumatica, centro di lavoro a controllo numerico, lavagne interattive touch screen, apparecchiature per esercitazioni di saldatura, etc.