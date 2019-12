Lucio Gualtieri compie gli anni, auguri all' esperto di calcio da Altomolise.net

Era veramente un bambino quando iniziò a giocare a calcio. Aveva 14 anni. La sua passione e bravura si sono protratte nel tempo, oltre 20 anni, per poi passare ad essere un bravo allenatore. Oggi si diverte a scrivere di calcio. Lo fa con competenza, esperienza e garbo e scrive i suoi commenti sportivi sulla nostra testata per la sua squadra del cuore l'Olympia Agnonese. Lui è Lucio Gualtieri di Agnone, vissuto a Termoli ma spesso ritorna per salutare la sua famiglia e i suoi tantissimi amici. Oggi festeggia il suo compleanno, 68 anni. Non potevamo non augurargli tanta serenità e buon compleanno! Auguri a tutta la famiglia

Auguri dalla redazione di Altomolise.net