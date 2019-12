Natale, amore e solidarietà alla Panonda di Agnone: partita la gara a chi fa il dono più grande

E' partita presso il noto ristorante agnonese La Panonda, la gara di solidarietà per raccogliere doni per i bambini in occasione di Natale. L'iniziativa promossa dai titolari Roberta, Chiara e Mirco, dal titolo "Il caffè pagato "si ispira ad una usanza napoletana, quella che chi prende un caffè ne paga due, il secondo destinato a chi non può permetteresi di gustare un caffè perchè non ha denaro per pagare

I doni stanno arrivando numerosi e vengono posti sotto il grande albero di Natale all'interno del locale. Ma facciamo in modo che i doni diventano tantissimi per fare felici tanti, tanti bambini. Vedere gli occhi dei bambini felici davanti a un giocattolo desiderato è una delle emozioni più grandi che si può provare ma donare e essere solidali riempe il cuore di gioa e reca benessere anche a chi lo fa.