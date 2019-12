Appello: Ciao, lui è Ercole. È un cucciolo di quasi un anno, mi aiuti a farlo adottare?

"Ciao, lui è Ercole. È un cucciolo di quasi un anno, che attualmente vive in un casale abbandonato a pochi chilometri da Agnone, in Alto Molise. In quel casolare Ercole non c’è finito per caso. Ce lo abbiamo portato noi, io e un gruppo di volontarie, dopo averlo salvato dalla strada. Quest’anno, l’inverno è arrivato in anticipo e qui, in montagna, fa già freddo e durante le notti il gelo si fa sentire. Abbiamo deciso perciò di portarlo in questa casa in campagna, per farlo stare al caldo. Purtroppo però Ercole è solo per la maggior parte del tempo. Io e le altre ragazze non riusciamo a tenergli compagnia per più di qualche oretta al giorno; ogni volta, lasciarlo solo significa sentirlo piangere. No, a Ercole non piace la solitudine e ti si spezza il cuore. Il punto è che non sapevamo come altro fare: lavoriamo tutte e ognuna di noi ha almeno un animale a casa, ma ci tenevamo a metterlo al riparo dal freddo. Si tratta di uno stallo momentaneo. Ercole non può restare lì per sempre. Merita un posto migliore, una vita migliore. Un’esistenza che vorremmo regalargli perciò eccomi qui a chiederti: mi aiuti a far adottare Ercole?

Condividi la sua storia. Magari qualcuno cerca un cagnolino come lui, magari il suo lieto fine è dietro l’angolo, come nei migliori film di Natale.

Grazie! ❤

Per info:

Monica 3339684311

Annamaria Chiantese 3332516296