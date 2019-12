Molise, allerta neve: pericolo strade ghiacciate

Situazione sostanzialmente regolare sulle strade molisane dopo la nevicata di ieri. La cicolazione non presenta grosse difficoltà ma i Vigili del fuoco raccomandano prudenza e obbligo di catene a bordo o utilizzo di pneumatici invernali da neve lungo i tratti della rete stradale maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Da segnalare i numerosi tratti di strada ghiacciata. Le previsioni meterologiche di oggi domenica 29 dicembre: "afflusso di fredde correnti dal NE Europa che mantengono in vita l' instabilità su Molise, precipitazioni sparse, nevose a quote basse, sin verso i 300-400m. Tendenza a miglioramento a fine giornata con fenomeni in attenuazione e/o assorbimento. Venti forti da N/NE Clima invernale con freddo intenso in montagna."