Poggio Sannita oggi nel centro storico la rievocazione della natività. Il sindaco Orlando: Buon anno e grazie all'Associazione Prospera

Oggi, 4 gennaio 2020 alle 17 ha preso il via il corteo di figuranti che giunti alla “Piccola Betlemme”, nel centro storico di Poggio Sannita, hanno mirabilmente rappresentato il racconto della “Natività”. In verità il tutto si sarebbe dovuto svolgere il giorno 28 dicembre 2019, ma a causa di una nevicata, la manifestazione è stata rinviata alla data odierna. Ottima l’organizzazione dell’Associazione Prospera, ottima la regia, la sceneggiatura, bravissimi gli attori e perfetta la scelta del luogo particolarmente suggestivo. Entusiasmo fra i tanti intervenuti che hanno potuto degustare anche prodotti tipici offerti dall’Associazione che ha confermato la sua valenza e professionalità nell’organizzare manifestazioni di vario genere. Con l’augurio mio e di tutta l’Amministrazione Comunale affinché il nuovo anno porti serenità e fattività per il nostro paese, ringraziamo tutti i componenti dell’Associazione Prospera e restiamo in attesa di prossimi eventi.

Il Sindaco

Pino Orlando