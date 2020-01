Eclissi di luna: il 10 gennaio in arrivo la prima del 2020

In arrivo la prima eclissi del 2020: è prevista per il 10 gennaio, sarà visibile dall'Italia e avrà per protagonista la Luna, che sembrerà coperta da un velo che ne affievolirà la luce. Sarà infatti un' eclissi di penombra, che si verifica quando la Luna attraversa la parte più esterna del cono d'ombra che la Terra proietta nello spazio. È un fenomeno meno spettacolare della Luna rossa, ossia dell' eclissi totale che si verifica quando la Luna entra nel cono d'ombra della Terra, ma comunque suggestivo perché «si vedrà un calo di luminosità del nostro satellite», dice Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). La Luna apparirà quindi un po' più scura e opaca, ma in modo non simmetrico, aggiunge, «perché la luna apparirà più scura vicino al cono d'ombra della Terra».