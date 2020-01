Meteo previsioni per il weekend: Stabile e soleggiato, salvo qualche occasionale addensamento

NUBI IN AUMENTO NEL WEEKEND MA CON POCHE PIOGGE

La giornate di giovedì trascorreranno all'insegna di cieli sereni o poco nuvolosi su Molise, Basilicata e Puglia, salvo qualche banco di nubi basse lungo la fascia adriatica e la formazione di locali nebbie o foschie nottetempo e al primo mattino in pianura e nelle valli. Complici i cieli tersi e la progressiva attenuazione dei venti di Tramontana e Grecale, sarà elevata l'escursione termica tra il dì e la notte: le temperature massime registreranno un sensibile rialzo, con valori compresi tra i 12 e i 15°C lungo le coste, mentre permarranno 'frizzanti' e decisamente invernali le minime. Parziale peggioramento del tempo a ridosso del weekend, quando l'apporto di correnti umide nei medi e bassi strati dell'atmosfera darà luogo all'arrivo di una diffusa copertura nuvolosa, comunque solo raramente associata a fenomeni degni di nota. Nel corso della prossima settimana il tempo si manterrà ancora stabile ma non sempre soleggiato, stante la presenza di una depressione sui bacini meridionali. Ulteriori dettagli e previsioni sempre aggiornate nell'app di 3bmeteo.