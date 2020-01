Meteo,perturbazione in azione nubi e piogge sparse sul Molise

Evoluzione meteo Molise

SABATO: Una perturbazione in azione sulle nostre regioni centrali lambisce le nostre regioni portando nubi e piogge sparse sul Molise, specie occidentale. Spiccata variabilità anche su alta Puglia e Salento ma senza il rischio di precipitazioni; maggiori aperture altrove. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Commento del previsore molise

ALTA PRESSIONE IN INDEBOLIMENTO DEL WEEKEND

l'alta pressione continua a interessare le nostre regioni meridionali garantendo prevalenza di bel tempo. Tuttavia nel fine settimana essa si indebolirà lasciando spazio al transito di una perturbazione che porterà sabato prime piogge sul Molise, specie occidentale, e poi domenica un po' su tutti i settori. Nei giorni a seguire il tempo tornerà stabile e perlopiù soleggiato in attesa di una nuova perturbazione a metà della prossima settimana. Temperature stabili o in lieve rialzo da metà settimana.