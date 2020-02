Meteo: ancora stabile, irruzione fredda prossima settimana

Un nuovo rinforzo dell'alta pressione garantirà una fase più stabile sulle nostre regioni di Sud-Est tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Ne conseguirà un periodo più soleggiato sui versanti adriatici e ionici. Più nubi sul Tirreno ed i versanti appenninici esposti a ponente ma senza fenomeni associati. Sul finir del 4 febbraio fredde correnti in arrivo dai Balcani porteranno un brusco calo termico con precipitazioni a tratti nevosi sino verso i 300/500m tra Molise, alta Puglia e Lucania. Meglio già dal 6 con il ritorno di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori massimi con clima ancora mite per il periodo.