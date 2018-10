Laurea, congratulazioni alla dottoressa Filomena Gerbasi!

Oggi 24 Ottobre 2018 presso l'Università degli Studi di Campobasso, Filomena Gerbasi ha conseguito la laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate discutendo la tesi : Attività motoria adattata finalizzata al miglioramento della postura in soggetto affetto da scoliosi: ( Caso di studio), docente relatore prof. Giuseppe Calcagno. Le congratulazioni e gli auguri per la meta raggiunta e per un futuro lavorativo ricco di successi, giungono alla neo dottoressa dal marito Vincenzo, le figlie Valentina e Giulia, la mamma, le sorelle e fratello e dai numerosi amici/e. Specialissimi complimenti vanno alla dottoressa Filomena per la costanza e la determinazione poste nello studio per raggiungere lo splendido risultato odierno, che ha saputo e dovuto conciliare con il suo ruolo di mamma, moglie, donna lavoratrice