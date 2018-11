La bella Azzurra Porrone compie 18 anni. Gli auguri della sua famiglia

Oggi 4 novembre, Azzura Porrone compie 18 anni. A lei giunge l'affettuoso messaggio di auguri della sua famiglia:

"Cara Azzurra è trascorso molto tempo da quando una infermiera dell'Ospedale di Agnone ti sollevò dal grembo di tua madre. Un vagito fortissimo ti portò alla luce come prodromo di quella che sarebbe stata la tua fiorte personalità. Oggi non sei piu una bambina, oggi sei donna nel fascino, nella conturbante personalità, nel carisma dei tuoi meravigliosi 18 anni che ti proiettano nel tuo temperamento da leader di chi già nel venire alla luce ha affrontato la sua battaglia vincendola alla grande. Per noi sei sempre la numero uno ed il nostro augurio è che tu possa sempre conservare questo status. Ti vogliamo bene mamma, papà ,Maristella e gli amici e parenti."



La festa per i meravigliosi 18 anni di Azzurra Porrone si terrà presso la Residenza Agorà di Albano Laziale, sarà circondata dall'affetto di una folla di amici e parenti giunti anche da Agnone

Auguri a Azzurra e alla sua famiglia da Altomolise.net