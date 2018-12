Confetti rossi per Marcella Patriarca: laurea in farmacia con tesi su "Abuso di psicofarmaci: cause, dipendenza e soluzioni"

Ieri 12 Dicembre 2018 ha conseguito la Laurea magistrale in Farmacia presso l'Università di Siena Marcella Patriarca discutendo la tesi dal titolo " Abuso di psicofarmaci: cause, dipendenza e soluzioni", Relatore Chiar.mo professsor Massimo Valoti

Auguri e congratulazioni alla dottoressa Patriarca per un futuro professionale ricco di successo e soddisfazione.La neo dottoressa ha ulteriori progetti di studio per il futuro volti al conseguimento di un master in Tecnologie farmaceutiche. Gli auguri e i complimenti anche ai genitori,ai fratelli e ai familiari tutti

Auguri dalla redazione di Altmolise.net