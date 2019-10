Buon compleanno a Silvia Santilli. Gli auguri della mamma

Oggi Silvia Santilli spegne 36 candeline, a lei giungono gli auguri della mamma.

"Cara Silvia, oggi per i tuoi 36 anni voglio inviarti un particolare augurio, perchè particolare è questo momento della tua vita e della nostra. Non possiamo festeggiare felici come gli altri anni, non c'è più il tuo papà. Ma ricordo bene quando sei nata, uno scricciolo di bambina e io, tuo padre e tua sorella Giuliana eravamo al settimo cielo per avere con noi questa piccola bambola. Ti guardavamo con adorazione. Sei diventata una donna forte, decisa, una mamma e moglie tenera e affettuosa, una professionista brava. Io sono orgogliosa di te e come ben sai, quanto anche tuo padre lo era, anche se non te lo diceva. Tantissimi auguri e sii sempre quello che sei. Un bacio mamma"

