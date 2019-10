Gianrico Pacelli oggi compie 42 anni. Auguri affettuosissimi dalla redazione di Altomolise.net!

Oggi è il compleanno di Gianrico Pacelli compie 42 anni. Gli auguri più sinceri vanno a lui da noi di Altomolise.net. Gianrico fin dall'inizio ha collaborato con la nostra redazione, gratuitamente e con grande attenzione. Sta preparandosi per iscriversi all'ordine dei giornalisti. Ma la sua passione sono le riprese video, e la fotografia. Sappiamo che non ama apparire sui giornali e rifugge dal farsi fotografare, ma oggi non si poteva trascurare questa data cosi importante.Un abbraccio affettuoso a lui e a tutta la sua famiglia. Gianrico tanti, tanti auguri!