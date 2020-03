Me contro Te - La vendetta del Signor S , al teatro Italo Argentino

Questo fine settimana al cinema italo argentino di Agnone proiezione del Film: Me Contro Te I

Sabato 7 marzo spettacoli alle ore 16,00 ed ore 18,00 - Domenica 8 marzo spettacoli alle ore 16,00 ed ore 18,00.

Me contro Te - La vendetta del Signor S è il primo film con protagonisti i due giovanissimi youtuber Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna), noti nel web come i Me Contro Te. La coppia sicula, che conta oltre 4 milioni di iscritti sul suo canale e 1 milione e mezzo di follower su Instagram, dovranno fronteggiare ancora una volta il loro più acerrimo nemico, il Signor S. In precedenza il villain aveva scagliato i suoi scagnozzi contro Sofì e Luì, ma i due sono riusciti sempre a trionfare. Irritato dalle molteplici sconfitte, il Signor S questa volta ha deciso di intervenire per conquistare il mondo e ha promesso ai Me contro Te una terribile vendetta...