Musica ai tempi del Covid-19, ecco la canzone made in Molise

Un brano musicale ai tempi del Covid 19. La band I Fatti In casa, costituita da tre musicisti molisani accomunati dalla passione per la musica lanciano una iniziativa allo scopo "di raggiungervi tutti virtualmente e con la speranza di tenervi compagnia in uno dei tanti istanti delle vostre infinite ma, siamo sicuri, ricche giornate" e scrivono questo messaggio:

"Il momento storico che stiamo vivendo ci induce a stare distanti ma la musica è sempre lì, ad ardere dentro di noi e, ora, più che mai, dopo esserci fermati, aver riflettuto sulla nostra essenza, sappiamo bene da dove viene: dal nostro essere umani. i Fattincasa nascono dalla voglia di fare musica nel rispetto di #restiamoacasa e dalla forte convinzione che #andràtuttobene. Col desiderio di raggiungervi tutti virtualmente e con la speranza di tenervi compagnia in uno dei tanti istanti delle vostre infinite ma, siamo sicuri, ricche giornate ci presentiamo: Alla voce - Alessia Notaro Al cajon - Erasmo di Pietro Alla chitarra - Domenico Di Rienzo Samuele Ciafrei (partecipazione straordinaria)" Con queste parole un gruppo di ragazzi (Alessia Notaro, Erasmo Di Pietro e Domenico Di Rienzo) hanno presentato la loro iniziativa. https://www.youtube.com/channel/UC-fhhUUr0ZSuuazS91OAE8w