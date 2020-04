Il progetto Video-Canzone: “Lettere dall'Italia” è finalmente online.Brano inedito cantato in tutti i dialetti d’Italia.

Il video, “Lettere dall’Italia, canzone cantata da 21 artisti in tutti i dialetti d’Italia, è appena stato pubblicato online, su You Tube. L'idea di questa canzone nasce a metà marzo grazie al compositore toscano Maurizio Geri.

In un momento terribile come quello che stiamo attraversando, Geri progetta di realizzare qualcosa di bello, di riunire tanti musicisti e cantanti in un brano unico, per dare un messaggio di unità e di coesione alla nostra Italia.

Al progetto così aderiscono amici musicisti tra cui molti professionisti apprezzati e conosciuti.

Ognuno di loro ha scritto una piccola strofa nel proprio dialetto. La cantautrice, Lara Molino, che grazie al suo ultimo disco “Fòrte e gendìle, continua a riscuotere molto successo di critica e pubblico, in “Lettere dall’Italia”, ha cantato e composto versi in dialetto abruzzese e si è confrontata con grandi musicisti e cantanti storici della musica popolare italiana, conosciuti e stimati sia in Italia che all’estero.

Il brano dura circa 7 minuti. Ogni artista ha registrato la propria parte a casa, con i mezzi che aveva a disposizione.

I nomi dei cantanti:

Maurizio Geri, David Riondino (Toscana), Lara Molino (Abruzzo), Max Manfredi (Liguria), Claudio Sanfilippo (Lombardia), Nando Citarella (Campania), Giuseppe Moffa (Molise), Leonardo Riccardi (Basilicata), Roberto Vantaggiato (Puglia), Alessio Lega (Puglia), Carlo Pestelli (Piemonte), Liliana Bertolo Boniface (Valle D'Aosta), Gualtiero Bertelli (Veneto), Maurizio Bettelli (Dalmazia), Ciuma (Romagna), Gastone Pietrucci (Marche), Ivano Chiste (Trentino), Alvise Nodale (Friuli), Gabriella Aiello (Lazio), Lucilla Galeazzi (Umbria), Elena Ledda (Sardegna), Carlo Muratori (Sicilia), Salvo De Siena (Calabria).

I musicisti coinvolti sono oltre Geri: Gigi Biolcati (percussioni), Riccardo Tesi (organetto), Claudio Carboni (sax), Silvano Lobina (basso), Stefano Melone (pianoforte), Ruben Chaviano (violino), Alessandro D'Alessandro (organetto).

Link Video “Lettere dall’Italia”: https://www.youtube.com/watch?v=dSp_QCJPDl4