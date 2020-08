II edizione "Passeggiando nel passato",nei vicoli del borgo medievale la rappresentazione della storia,le leggende agnonesi

Seconda edizione dell'evento Passeggiando nel passato, organizzato dai giovani riuniti racconta le tappe storiche agnonesi, dalla leggenda dei fantasmi ai discorsi contro usura, prostituzione e gioco d'azzardo

L'iniziativa a cura di un gruppo di ragazzi i Giovani Riuniti Agnone auto organizzato, che ha l'aspirazione di portare all'attenzione tematiche di tutto rispetto:la tutela dell'ambiente e del proprio territorio, l'amore per la propria terra e le proprie radici storico-culturali. L'iniziativa dal titolo "passeggiando nel passato", una visita guidata, connubio tra paesaggio, arte e storia di Agnone, ha offerto ai tanti visitatori l'opportunità di conoscere i vicoli, le piazzette dell'antico borgo e attraverso rappresentazioni teatrali, interpretate dai ragazzi -attori, gli antichi filosofi,i teologi,i santi,le storie di fantasmi che hanno animato il panorama culturale, delle tradizioni, le credenze di Agnone.La prima tappa ha visto protagonista il filosofo, teologo, storico del cristianesimo Baldassarre Labanca,

Successivamente è stata rappresentata la storia del Beato Antonio Lucci raccontata da una popolana

Scesi dinanzi il Palazzo Apollonio verso "la Ripa" Luigi Gamberale interpretato naturalmente da un attore ha elargito il suo celebre discorso di un agnonese ad agnonesi

Altri attori hanno recitato per raccontare lo spiacevole episodio accaduto in giovane età a Padre Matteo di Agnone e successivamente la rievocazione in una farsa della legenda dei fantasmi di palazzo Nuonno.

All'interno della chiesa di Santa Croce circondato dai Confratelli incappucciati della Congregazione dei Morti l'attore ha prestato la voce a San Giovanni da Capestrano che ha predicato contro l'usura, la prostituzione e il gioco d'azzardo. La partenza della passeggiata da Piazza Plebliscito, la durata di circa un'ora, a seguire musica e cena per chi si prenotava. Unica nota stonata, l'insufficienza di audio durante il percorso.