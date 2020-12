Natale in tempo di pandemia, "In...Canto di Natale".il concerto dei giovani musicisti agnonesi in un video

Quest'anno per i noti motivi legati alle restrizioni dovute al Covid 19,"In...Canto di Natale".il concerto natalizio oramai divenuto una consuetudine ad Agnone, a cura di giovani e giovanissimi artisti , musicisti agnonesi, non è stato possibile goderlo dal vivo in una delle belle chiese agnonesi. L'idea del concerto è nata dal gruppo musicale "Luxury Wedding Trio" composto da: Paolo Di Pietro, Nicole Massanisso e Simone del Papa con la stretta collaborazione di Domenico di Rienzo e Riccardo Labbate, tutti studenti di musica presso i conservatori di Campobasso e Pescara.In ogni caso i musicisti hanno voluto fare un dono di natale e hanno prodotto un video musicale dove cantano Amazing Grace uno dei più famosi inni cristiani in lingua inglese del '700, cantato anche durante il periodo natalizio Il concerto è dedicato agli anziani, ai bambini, ai disabili, alle donne..

Belle le voci, suggestivo il video che in chiusura mostra le immagini dei ragazzi della struttura per disabili di villa Canale, gli anziani ospiti della casa di riposo di San Bernardino, i bambini, le mamme che augurano buon Natale

Gardate il video