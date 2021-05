"Un museo in comune", visite guidate e laboratori per bambini alla sezione archeologica del museo dell'Alto Molise

Il giorno 6 Giugno 2021, Dedalo - archeologia e cultura a.p.s, in collaborazione con il Comune di San Pietro Avellana (IS), organizza presso il Museo dell'Alto Molise una giornata dedicata al patrimonio culturale del territorio con visite guidate alla sezione archeologica del museo e laboratori didattici per bambini.

Visite guidate alla sezione archeologica

Un viaggio alla scoperta dei ricchi corredi funerari dell'Età del Ferro e delle testimonianze archeologiche del territorio comunale.

Turni : 10:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00

(Max. 5 partecipanti per turno - Durata 30 min. circa)

"I colori della preistoria" - Laboratorio archeologico per bambini dagli 8 ai 12 anni

Un laboratorio alla scoperta della pittura rupestre. Un viaggio tra tecniche artistiche, materiali e strumenti dell'uomo preistorico, sperimentando l'uso di pigmenti naturali.

Orario: 10:00 - 12:00

( Posti limitati )

Prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni:

Dedalo - archeologia e cultura

aps.dedalo@gmail.com

3468395325-3398909917 ( anche Whatsapp)

Attività gratuite eccetto il costo del biglietto d'ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria.

All'interno delle sale è obbligatorio l'uso della mascherina.

Domenica 6 Giugno il museo sarà aperto al pubblico dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/965223154292259

