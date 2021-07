Festival della fotografia nomade: Ultimi giorni per visitare a Campobasso "Nomads" , la mostra di  Joey Lawrence

Conto alla rovescia per "Nomads", la mostra di Joey Lawrence, ospite di Molichrom, il festival della fotografia nomade diretto da Eolo Perfido che ha animato il capoluogo regionale e i comuni di Montagano (CB) e Pietrabbondante (IS) attraverso un percorso artistico che ha coinvolto per tutta l'estate il fotografo e regista canadese, il fotogiornalista Giuseppe Nucci, le opere finaliste del London Street Photography Festival 2020 e nomi come Augusto Pieroni, Biba Giacchetti e Michele Smargiassi.

"Nomads" in esposizione presso il Palazzo Gil a Campobasso resterà aperta al pubblico fino a sabato 31 luglio dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Info: www.molichrom.com