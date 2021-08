Arte di strada e magia

per il Casteldelgiudice Buskers Festival

Il 19 agosto 2021, la 6° edizione della rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise. Attività per bambini dalle 16.00. Street food dalle 18.o0. Spettacoli in Piazza Marconi dalle 20.00.

A Castel del Giudice torna la magia degli spettacoli di strada per la 6° edizione del Casteldelgiudice Buskers Festival, la rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise, che il 19 agosto 2021 trasformerà Piazza Marconi in un mondo di incanto e di divertimento. Un’edizione rivisitata in un’unica serata e sempre con la direzione artistica di Gigi Russo, nel rispetto di tutte le normative anti-covid, molto coinvolgente per grandi e piccoli. Alle 16.00 cominceranno le attività per i bambini. Dalle 18.00 aprirà l’area street food con stand gastronomici espressione del territorio tra hamburger gourmet, arrosticini, piatti al tartufo, panini, crepes e zucchero filato. Alle 20.00 cominceranno gli spettacoli in piazza, dove il pubblico potrà disporsi nei posti a sedere allestiti nel rispetto delle distanze di sicurezza. «Il Casteldelgiudice Buskers Festival si presenta anche quest’anno come l’evento di punta dell’estate, nell’idea di continuare a dare spazio all’arte di strada come veicolo di promozione del territorio, in totale sicurezza – sottolinea il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile -. Nell’arte di strada il contatto con il pubblico è fondamentale. Ma abbiamo trovato una formula che consentirà a grandi e piccoli di divertirsi, di apprezzare il nostro paese e la gastronomia a km zero. Una nuova occasione, inoltre, per dare sostegno agli artisti, all’arte e alla cultura, fonti di turismo sostenibile a cui puntiamo da anni».

Tra i protagonisti della serata ci sarà Mr.Bang, personaggio eccentrico ed esplosivo pronto a coinvolgere gli spettatori in numeri al limite del possibile. Un mago, un punky clown dalla risata contagiosa, che adora tutto ciò che scoppia. Nato in Francia e cresciuto in Inghilterra, ha viaggiato per tutto il mondo, dal Sud Africa all’India, dal Sud America all’Italia, incantando tutti con le sue buffonate assurde, psichedeliche e post romantiche. Trucchi imprevedibili che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. Mr Bang è stato tra i protagonisti della trasmissione “Tu si que vales” nel 2017 e tra i finalisti di Italia’s got talent. Tornano a Castel del Giudice con uno spettacolo nuovo e ricco di sorprese “Nando e Maila” che portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Con lo show “Sconcerto d’amore” danno vita ad un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Come musicisti dell’impossibile, trasformano la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro.

L’ingresso al Casteldelgiudice Buskers Festival è gratuito. L’accesso è consentito solo con il Green Pass.

Per garantire una migliore organizzazione è consigliata la prenotazione al seguente link: https://bit.ly/PrenotazioniCdGBuskers2021

Il Casteldelgiudice Buskers Festival è organizzato dal Comune di Castel del Giudice e dalla Pro loco di Castel del Giudice. La direzione artistica del festival è affidata a Gigi Russo, tra i pionieri delle manifestazioni legate all’arte di strada in Italia. Il festival rientra nel progetto “Turismo è Cultura” dell’assessorato al turismo della Regione Molise ed è stato scelto dal Corriere della Sera tra i migliori 11 festival italiani.

Il festival è sostenuto da istituzioni, associazioni, come Legambiente Molise e la condotta Slow Food Castel del Giudice - Alto Molise e aziende, tra cui Spinosa Costruzioni Generali SPA, principale sponsor di questa edizione, azienda che opera nelle costruzioni generali e si contraddistingue per un consolidato sistema di competenze finalizzato alla realizzazione di edifici civili, restauro e recupero di beni immobili sottoposti a tutela, infrastrutture a rete e stradali, opere strutturali speciali, impianti tecnologici, gallerie e viadotti di grande rilevanza impiantistica.

Il festival di Castel del Giudice rientra con l’appuntamento autunnale della Festa della Mela – in programma il 9 e 10 ottobre 2021 con una nuova edizione esperienziale - tra le iniziative del Piano del Cibo, che prevede azioni relative al sistema agroalimentare locale all’insegna dell’ecologia, la riduzione degli sprechi alimentari e lo sviluppo sostenibile, valorizzando le produzioni locali coltivate nel rispetto dell’ambiente.

Per informazioni: Casteldelgiudice Buskers Festival

Alessio Gentile +39 3895512404

Email: info@casteldelgiudicebuskers.it

Facebook: https://www.facebook.com/casteldelgiudicebuskersfestival/

Instagram: https://www.instagram.com/casteldelgiudice_buskers/

Ufficio Stampa

Adelina Zarlenga comunicazionecasteldelgiudice@gmail.com, + 39 3391996010