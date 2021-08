Tre appuntamenti per la presentazione di «Terra», il nuovo romanzo di Giovanni Petta.

Venerdì 27, ore 18:00, a Carovilli, a cura della Pro-loco Monteferrante. Sabato 28, alle 18:00, nell’atrio di Palazzo San Francesco a Isernia, a cura della Libreria Razzante. Domenica 29, alle 18:30, a Macchiagodena, a cura della Pro-loco e dell’assessorato alla Cultura.

Paolo Paolucci, Rosanna Carnevale, Giuseppe Rapuano e Andreina Di Girolamo saranno gli interlocutori dell’autore che, nel corso delle presentazioni, partendo dal suo libro, sta portando avanti una lucida riflessione e una richiesta di dialogo sul ruolo dei giovani per il futuro del mondo e del nostro territorio.

“Nelle presentazioni precedenti, non abbiamo parlato solo del mio libro ma di quanto sia importante il presente che stiamo vivendo – dice Petta - e abbiamo persino provato a immaginare il futuro che ci attende. Penso che sia venuto il momento di affidarci ai giovani, anche solo perché il mondo che stiamo vivendo è il frutto di ciò che gli adulti hanno progettato e realizzato. E non è certo un bel vedere. Il romanzo sta permettendo, a me e alle persone che partecipano alle presentazioni, di parlare delle nostre vite e delle vite dei nostri figli. Sono sicuro che succederà la stessa cosa negli incontri del prossimo fine settimana