"Le Compine" fiaba per bambini, domani a Agnone la presentazione del libro di Alessandra Martinelli

Domani 7 ottobre presso il Caffe' letterario alle 17.30, ci sarà la presentazione di un libro per bambini dal titolo "Le Compine" di Alessandra Martinelli. modera il giornalista Vincenzo Ciccone ,Serena Di Sabato farà il saluto iniziale e Novella D'uva illustrerà il libro. L'autrice sarà presente in sala. Il libro destinato ai bambini parla di una terra chiamata Compilandia dove vivevano tre graziose compine: la Compy Mora, la Compy Compy e la Compy Blonde [..] Le tre grandi amiche vivevano insieme nel tronco dell’albero maestro nella foresta di Randhall [… ] quello sì che era un posto incantato, il mondo dei sogni di tutti i bambini dove, allo scoccare delle 22, prendevano magicamente vita…».

Alessandra Martinelli

Alessandra Martinelli è una giovane di 35 anni, vive a Carpinone, un piccolo paese in provincia di Isernia. Laureata in Lingue e Letterature Moderne, insegnante di danza e segretaria di studio medico, è pronta ad incamminarsi in esperienze sempre nuove, alla ricerca di una realizzazione personale e professionale. Attualmente è impegnata nella stesura di un nuovo libro.

Le Compine è il suo primo elaborato, una fiaba per bambini, esperienza condivisa con l’illustratrice del libro Novella D’Uva, amica e collaboratrice. Racconto fatto di reali emozioni, è ispirato alla vera e profonda amicizia che da sempre la lega a Morena T. e Daniela P., amiche con le quali ha pianto, gioito e vissuto momenti importanti della vita.Un viaggio in cui le tre piccole amiche vedranno concretizzarsi i propri sogni. Desideri che si realizzano e vite che si intrecciano. Il mondo onirico, intessuto della magia della fantasia in cui tutto è possibile, farà i conti con il mondo reale, intrinseco, nel novero di una serie di impedimenti che rendono difficile il raggiungimento di un obiettivo e (quindi) della stessa felicità. Il limite imposto da noi stessi rappresenta il vero ostacolo che nel racconto si piega alla determinazione e alla tenacia delle protagoniste

Vincitrice del terzo posto, nella sezione silloge, racconti, fiabe del sesto concorso internazionale di poesia e narrativa città di Cefalù 2020/21, l’opera si pone come viaggio interpersonale ed esorta il lettore a vivere a colori, a credere sempre nei sogni e a non arrendersi mai.

.Le Compine (Gruppo Albatros Il Filo Editore, 2019, pagine 38, euro 9,00, Collana: Fabulae)