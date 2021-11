Bologna: Applausi per il rapper Franco Vitullo, in arte Sick Sirio, al DumBO Space

Lui si chiama Franco Vitullo in arte SICK SIRIO, è un' artista musicale e precisamente della musica Rap,genere musicale nato negli anni ’80 del Novecento nei quartieri neri di New York, caratterizzato da canzoni con un ritmo molto pronunciato, derivato dal funk e generalmente prodotto con batterie elettroniche, e con testi di tono colloquiale, spesso di contenuto politico, che vengono cantati in una sorta di recitativo .

Adesso Franco Vitullo vive a Bologna per motivi di studio, ha 19 anni, e' di Agnone. Da piccolo ha coltivato la sua passione musicale, con impegno, studio, motivazione ha superato le incredulità altrui, passando, qualche anno fa, allora 17enne, dall' essere un perfetto sconosciuto, ad un rapper tra i più cliccati sui social e su you tube, fino ad totalizzare centinaia di migliaia di follower. Lui stesso, qualche anno fa si raccontava SUI SOCIAL:

"Strana sta vita...

Sono a poche ore dal rilascio del mio quarto disco in tre anni,preso dall’ansia accendo una marlboro e ripenso a tutto .

Era il 2016,il giorno dopo la pubblicazione di resisto,firmai per MC Recordings una delle etichette più importanti nel panorama molisano emergente.

Entrai da gavetta,non sopportavo nessuno.

Ogni giorno ,con la neve o con la pioggia Sergio passava sotto casa,insieme ci confrontavamo e lui mi dava consigli su come comportarmi con B e Nico.

Lavoravo ogni giorno e ogni giorno pensavo a cambiare la mia vita , a rendere felice mia madre e mio padre .

Partecipavo alle battle per Honiro Label ,conoscevo gente con le palle in ogni momento e capivo che questa vita non è facile .

Avevo 60 follower e 10 ascoltatori,3 supporter e 100 haters,tanta voglia di crescere e zero voglia di tornare indietro .

Un mese dopo mandhala fece 1000 views in 10 minuti .Strano?Oggi siamo ancora qui,abbiamo varcato i palchi più belli e rappato nelle piazze più strette,fatto grandi cazzate e capito il senso della vita.

Lavoriamo ancora ogni giorno con costanza e i risultati si vedono giorno per giorno .

Le mie sconfitte le ho lasciate indietro e indietro non ci torno più "

In effetti la sua è stata da allora una carriera musicale in continua ascesa. Adesso lo ritroviamo tra le classifiche nazionali e apprezzato musicista anche a livello internazionale.

A Bologna si esibisce in concerti live nei piu grandi e frequentatissimi spazi musicali della città felsina. L'ultimo suo concerto live il BOLO BY NIGHT si è svolto nel DumBO SPACE, (Distretto urbano multifunzionale di Bologna) è uno spazio di rigenerazione urbana temporanea aperto a nuove idee ed espressioni artistiche e creative. Uno spazio temporaneo polifunzionale che coniuga inclusione sociale, intrattenimento, cultura, sperimentazione .

Sempre a Bologna, città osannata da cantanti, poeti e artisti, si è esibito in apertura del concerto del rapper, figlio di Gianni Morandi, TREDICI PIETRO, DREFGOLD,INOKI, portando il suo nuovo disco live WALL DREAMS 3, una delle ultime e mature fatiche, disponibili su spotify e sulle varie piattaforme digitali

Complimenti a Franco Vitullo per il successo, merito del suo impegno, del suo talento e della sua grossa determinazione