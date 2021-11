Agnone-La Casa Cantoniera della musica saluta l'ingresso di un grande maestro: Il drummer Nico Sboro

La casa Cantoniera della musica sita in Agnone, un tempo abitata dalle famiglie dei cantonieri, di proprietà della provincia di Isernia, è nata per volontà di un gruppo di giovani musicisti, dopo aver partecipato a un bando della provincia di Isernia, hanno ristrutturato l'edificio oramai ridotto in pezzi e ne hanno fatto un luogo per la musica. "La casa della musica" è sostenuta da una associazione culturale onlus, la Bulldozer production fondata da due musicisti: Giovanni Galli ,39enne cantautore che ricopre anche il ruolo di primo cittadino nel comune di Salcito e il 24enne di Fossalto, Giulio Tavaniello.

Il nome dell'Associazione e' in memoria di un loro amico musicista, Marco D'Alisera, scomparso prematuramente, il cui nomignolo era appunto "Bulldozer". e Giovanni Galli spiegava " La casa della musica, non va intesa come scuola di musica,ma come centro culturale, come punto di incontro e di stimolo per i giovani e a chiunque ama l'arte a partire dalla musica, ma con la possibilità di esporre quadri, mostre fotografiche. rassegne musicali e eventi musicali. I nostri associati faranno dei corsi di musica, ma il principio e' quello di creare nuovi stimoli culturali nei giovani e meno giovani in un territorio dove i giovani spesso appaiono annoiati."

Nella casa Cantoniera della musica si trova il meglio dei musicisti molisani e non solo, le iscrizioni per adulti e bambini sono aperte, e l'associazione saluta l'ingresso di un bravo maestro batterista , oramai conosciuto ed apprezzato anche fuori dal territorio regionale, Nico sboro

Di seguito il benvenuto a Nico Sboro dell'Associazione:

"Buongiorno a tutti cari amici della Casa Cantoniera della Musica oggi diamo il benvenuto nella nostra famiglia ad un nuovo insegnante di Batteria

Un Agnonese doc : Nico Sboro

Molti di voi già lo conoscono in quanto è una figura importante sul territorio di Agnone

Nel presentarvi la scheda del nuovo insegnante vogliamo salutare e ringraziare Daniele Landi che ci lascia per altri progetti e che salutiamo calorosamente, ovviamente sarai sempre uno di noi

Ora passiamo a Nico ecco a voi la sua storia

Cognome: Sboro

Nome: Nico

Data di nascita: 20 luglio 1992

Studi Musicali

All’età di 9 anni ho frequentato per due anni, l’Accademia “Nuccio Fiorda di Campobasso”, il corso di batteria e pianoforte.

Successivamente nell’anno 2005 ho frequentato il Conservatorio Perosi di Campobasso, per 4 anni, affinando gli studi con il corso di percussioni, pianoforte, canto corale, solfeggio e teoria della musica.

Nello stesso anno seguivo lezioni private di batteria con il Maestro Ettore Mancini presso il suo “Drum Studio” sito in Roma.

Nell’anno 2012 mi sono iscritto presso la “Music Academy di Isernia” conseguendo il diploma in Btec Level 3, con il massimo dei voti.

Le lezioni private continuano presso lo studio del famoso batterista attuale di Sanremo: Maurizio Dei Lazzaretti.

Affiancato al diploma della Music Academy, ho conseguito il titolo professionale presso l’IMAM di Larino con la specializzazione in : “musicista di ritmi moderni”.

Il tutto condotto dai maestri Fio e Massimo Zanotti.

Attualmente iscritto all’Università di Roma – London , Rome Contemporary Music College corso di Laurea in Bachelor Arts level 5 .

Principali Esperienze Musicali

14 luglio 2012, Roma, Live presso Circolo degli Artisti.

20 maggio 2014, Venafro (IS), concerto con orchestra RSGM (ritmico sinfonica giovanile molisana) composta da 25 elementi, diretta dai maestri Fio e Massimo Zanotti.

15 giugno 2014, Isernia (IS), Live presso l’Auditorium , accompagnato dal noto bassista Fabio Meridiani.

5 luglio 2014, Castel Petroso (IS), concerto per accoglienza di Papa Francesco, composta da 53 elementi con la partecipazione del Coro del Vaticano, diretta dal maestro Fio Zanotti.

9 febbraio 2015, Casa Sanremo, Live Show Case “Queen’s Super Band” con Michele Perniola

14 maggio 2015, Vienna, Eurovision, Live Show Case “Queen’s Super Band” con Michele Perniola in rappresentanza della repubblica di San Marino all’evento a livello Europeo.

Perniola partecipa all’Eurovision all’età di soli 17 anni.

Nel 2016 fa parte delle seguenti band musicali : Cover Band Vasco Rossi “ Il mondo che vorrei “ , i “ Cosmos” vincitori del “BONEFRO ROCK 2016” , i “Nice Guys” ( il meglio del rock italiano) e per ultima la band locale da me creata dal nome “ Doctors of Blues “

2017 ha collaborato con il mondo che vorrei tribute band molisana (Vasco Rossi)

Dal 2019 collabora attualmente con la tribute band Pescarese KOM"