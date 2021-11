Teatro: Chiara Buratti in “L’ultimo giorno di sole” in scena a Guglionesi e Ferrazzano, spettacolo scritto da Giorgio Faletti

Sabato 20 novembre alle ore 20.30 al Teatro Fulvio di Guglionesi, domenica 21 novembre, ore 18.00 e lunedì 22 novembre, ore 20.30 al Teatro del Loto lo spettacolo di Chiara Buratti in “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti regìa di Fausto Brizzi direzione musicale e arrangiamenti di Andrea Mirò.

L’ultimo giorno di sole”, spettacolo scritto da Giorgio Faletti espressamente per l’attrice Chiara Buratti, racconta di una donna che prima della fine del mondo, mentre tutti fuggono alla ricerca di un improbabile luogo dove potersi salvare - in scena un dylaniano quanto introvabile rifugio dalla tempesta - decide di tornare nel paese dov'è nata.

Nel chiedersi chi sarà quando tutto sarà finito non si precipita avanti, ma preferisce guardarsi indietro. Racconta a se stessa e al mondo che scompare ciò che ha visto e chi ha incontrato, le cose che ha vissuto e quelle che ha sognato. E canta per esorcizzare il buio. O per accoglierlo nel modo migliore. Un "romanzo a teatro"; sette monologhi intrecciati ad otto canzoni inedite compongono questo intenso, commovente lavoro, ultimo scaturito dalla fantasia irrefrenabile di questo grande artista.

