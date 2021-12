Bologna - Estragon club, Il rapper Franco Vitullo vola sempre più in alto: "La Flame" il suo nuovo singolo, vince un contest nazionale

Oramai siamo abituati alle grandi e piacevoli sorprese di Franco Vitullo, lo studente musicista, rapper agnonese che sta riscuotendo successo in terra emiliana, Bologna è la sua città di adozione che lo accoglie e ispira la sua creatività musicale

Sono sempre più frequenti e note sue esibizioni sul palco piu importante d'italia L'ESTRAGON club, realtà conosciuta in Italia e in Europa per la sua produzione di eventi nel settore musicale, locale di riferimento per la musica rap, per scatenarsi ai ritmi dell'indie, ricaricarsi con l’energia dell'electro clash, dondolarsi ai suoni reggae e "rifarsi le orecchie" con il miglior rock in circolazione

.Negli ultimi venti anni, il locale ha ospitato i più grandi artisti internazionali ed italiani tra i qualli ditors, Bloc Party, Franz Ferdinand, Paul Weller, Modest Mouse, Damien Rice, Interpol, Babyshambles, Mogwai, Queens of the Stone Age, Of Monsters and Men, The LumineersElisa, Fedez, Vinicio Capossela, Elio e le Storie Tese, Francesco De Gregori, Subsonica, Bluvertigo, Verdena, Afterhours, Max Gazzè, Daniele Silvestri, Piero Pelù, Litfiba, Niccolò Fabi

La sua carriera musicale è costellata di successi: ha vinto un contest nazionale, organizzato da BOLOBYNIGHT EVENT, esce con il suo nuovo singolo, La Flame, un lavoro accurato, studiato, dove Franco ripercorre i suoi approcci alla musica, i primi anni di ingresso nel mondo della musica, i suoi sacrifici per crescere musicalmente e trovare spazio tra i grandi. Poi l'arrivo del successo, la sua gioia, ma l'impegno continuo a migliorarsi. E tutto si sta trasformando da sogno a realtà

Ad Maiora Franco, hai tutta l'ammirazione e il sostegno dal tuo paese e i tuoi conterranei

.https://open.spotify.com/album/0KZuDTLYXoGUivw6rAYFaJ?si=lGpsr5ruRxmNuHq0iFuT2A&fbclid=IwAR3Aye6pMZBq4hUhQCfEh33g8MHv-KHrsFSyy74mehVVOXvWt28Rqk63t0Y&nd=1