"L'eco della Valle del Sagittario" il sesto libro della Collana TESORI DELL'ALTOSANNIO

Questa volta, il frutto prezioso che viene ad arricchire la Collana di libri Tesori dell'Altosannio, il sesto, ci viene offerto da Antonia Anna Pinna. Abruzzese di Villalago (AQ), ha lavorato in Banca d'Italia. Ama la scrittura e, in particolare, la poesia che nasce dal suo profondo amore per ogni forma di vita, dal suo essere donna, madre e moglie.

Il suo dono porta il titolo L'eco della Valle del Sagittario.

La lettura delle pagine di questo libro suggerisce riflessioni e suggestioni che incrociano la vita e i ragionamenti di chi legge. È testimonianza di vita e di pensiero. È uno scambio, un evocare situazioni, parole, emozioni, analisi che la vita vissuta modestamente o pericolosamente, ma anche in modo incoscientemente serena, consegna soprattutto alle nuove generazioni. Racconti in Famiglia, Personaggi, Vicoli di Villalago riportano a percorsi di vita comuni a molti e, quindi, abbastanza noti. Cionondimeno, ripercorsi, lasciano l'animo meravigliato, attonito, sorpreso, a volte, smarrito.

Il libro sarà, a breve, disponibile sui siti nazionali e internazionali e, fornendo nome dell'autrice e titolo del libro, anche in tutte le librerie italiane.