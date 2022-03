Francesco Paolo Tanzj “Crossing Bridges”: l’amore per i ponti e i suoni di New York

20 Mar 2022

Seduto alle 11 di mattina al News Bar Cafè, tra la 12esima strada e University Place nel West Village di Manhattan, l’autore Francesco Paolo Tanzj sorseggia un espresso seduto al tavolo esterno del bar. Questa è la prima volta che ritorna a New York dall’inizio della pandemia nel 2020, ci dice, e lo fa appena dopo aver pubblicato il suo nuovo libro Crossing Bridges, nel quale esprime il suo amore per il fascino della Grande Mela attraverso una raccolta di poesie e racconti. “Sentivo il dovere di tornare a New York, per renderle omaggio”. Tanzj ha una figlia che da anni vive a New York, fa l’architetto. Quindi è tornato per visitare lei, i nipoti ma anche rivedere tutte le strade, i cantieri e i ponti che hanno ispirato il suo libro.

New York, come la definisce Tanzj nella sua opera, è come la nuova Roma erede dell’Impero Romano; una città globale, cosmopolita, dove si riuniscono persone provenienti da qualsiasi paese. I suoi ponti, come il più famoso che unisce Brooklyn a Manhattan, rappresentano strutture impressionanti non solo per la loro architettura, ma anche dal punto di vista simbolico. Come si può intendere dal titolo del libro, “Crossing Bridges” parla proprio dei “ponti” o legami creati paradossalmente in una città conosciuta per il suo caos e la sua cacofonia.

“Ho scritto il libro con il desiderio di poter oltrepassare i ponti,” spiega Tanzj. I ponti che ci separano tutti con differenze etniche, razziali e culturali, esistono in tutto il mondo ma, a New York, c’è sempre la speranza nell’unità. Tanzj spera che, come nella sua amata città americana, altre comunità possano imitare la sua formula d’unione nel melting pot. “New York non è l’America, New York è il futuro cosmopolita”, aggiunge Tanzj.

Lo scrittore è cresciuto ad Agnone, provincia di Isernia, dove per anni faceva il professore di storia e filosofia al Liceo Scientifico Giovanni Paolo I. Molta della sua scrittura, infatti, è stata influenzata da autori americani come Hemingway e Kerouac della Beat Generation. Da giovane, Tanzj fu preso dalla curiosità di esplorare il mondo. Trascorse anni viaggiando per l’Europa in autostop. “Viaggiare ti allarga la mente. Scopri nuove facce, ascolti conversazioni e suoni differenti”.

