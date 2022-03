Premio Strega, al “Teatro Romano” di Benevento la proclamazione dei finalisti

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini, sono lieti di comunicare che anche quest'anno il Teatro Romano ospiterà, il prossimo 8 giugno, l'incontro con i dodici candidati dell'edizione 2022 - annunciati pochi minuti fa a Roma - e la proclamazione dei finalisti. Lo storico appuntamento di Casa Bellonci per la seconda volta nella storia del Premio sceglie Benevento come dimora di uno degli eventi culturali di maggior richiamo. Un appuntamento che avvalora l'indissolubile legame tra la nostra Città e il Premio Strega, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega, in collaborazione con Camera di Commercio di Roma e BPER Banca.

***

Questa la classica 'dozzina' (che poi diverrà 'cinquina'):

Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori)

Alessandro Bertrante, Mordi e fuggi (Baldini+Castoldi)

Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskj (Rizzoli)

Daniela Ranieri, Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle grazie)

Davide Orecchio, Storia Aperta (Bompiani)

Fabio Bacà, Nova (Adelphi)

Jana Karšaiová, Divorzio di velluto (Feltrinelli)

Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri)

Marino Magliani, Il cannocchiale del tenente Dumont (L'Orma)

Mario Desiati, Spatriati (Einaudi)

Veronica Galletta, Nina sull'argine (minimumfax)

Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi)