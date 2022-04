Agnone-Evento "Ripartiamo": la musica come strumento di valorizzazione del territorio, a cura dell'associazione culturale Moduel

Agnone - Per domenica primo maggio l' Associazione Culturale Moduel, nata ad Agnone, circa cinque anni fa, ad opera di un folto gruppo di giovani che condividono l'amore per la musica elettronica e la voglia di promuovere una nuova cultura musicale attraverso un sano spirito di aggregazione, p resenta l'evento “ Ripartiamo” presso il Belvedere La Ripa, quartiere del centro storico agnonese, con il patrocinio del comune di Agnone e in collaborazione con la Pro Loco. L'evento è finalizzato alla promozione dei paesaggi incontaminati del territorio altomolisano, attraverso un video musicale

Ecco la presentazione dell'evento da parte dell'Associazione:

Valorizzare | Crescere | Insieme



Dopo una lunga attesa, la voglia e l'amore per la musica e il nostro paese ci ha portato a proporvi una nuova esperienza da vivere tutti insieme, vi invitiamo a partecipare alla registrazione di un video promo Domenica 1 Maggio dalle ore 18:00 alle 23:00



Belvedere Ripa - Agnone (IS)



Il connubio tra esperienza musicale e paesaggi incontaminati aprirà un nuovo canale di promozione per la valorizzazione del nostro territorio e per la riscoperta delle sue locations più caratteristiche… Moduel , @comunediagnone e Pro Loco insieme.



Il rispetto per l’ambiente, la natura incontaminata circostante e i paesaggi mozzafiato saranno i veri protagonisti di questo video promozionale. Il duo composto da ambiente e musica sarà interamente mirato a coinvolgere ed emozionare il pubblico.

