‘La Gratitira – una storia arbëreshë’ dopo il successo al Savoia, approda al Teatro Italo Argentino di Agnone

Fondazione Molise Cultura e Cargo Produzioni sono lieti di presentare La Gratitira - Una Storia Arbereshe che finalmente andrà in scena il 6 Maggio 2022 presso il Teatro Italo Argentino di Agnone. Uno spettacolo musicale e narrativo che parla di memoria, di radici, di maternità, di legami indissolubili come quelli con la propria terra natale e con una lingua che diventa l’unica patria possibile. “Non mettiamo radici dove nasciamo ma dove nascono i nostri figli”.

Una scenografia di impatto, con una panchina su un lato e una bitta su quello opposto: al centro un uomo di Ururi che decide di ‘combattere’ i suoi fantasmi e di prendere la via del mare che lo porterà sull’altra riva, in quel Paese dove sua madre in qualche modo lo aspetta ancora. A interpretare il protagonista di questo ‘dramma’ del distacco, diretto da Antonio De Gregorio, un brillante Marco Caldoro.

Alle sue visioni, ai suoi ‘flussi di coscienza’, si alternano brani musicali arbereshe eseguiti dal vivo dalla voce impetuosa e suadente di Erika Petti sulle musiche di Giuseppe ‘Spedino’ Moffa eseguite anche da Vittorio Sabelli, Manuel Petti e Marco Molino. Le donne de La Gratitira, pietra lunare che nella tradizione arbereshe è un magico espediente per la fertilità, sono Barbara Petti e Serena Minicucci, sorelle del Paese dell’Aquila a due teste. Un progetto teatrale di rilievo, una produzione molisana che non è che l’apice di un progetto culturale interregionale supervisionato dall’Unione Europea. "Una terra aspra, un popolo affascinante ma misterioso e una storia millenaria che porta con sè chilometri di racconti e favole. Sono questi alcuni dei motivi che mi hanno spinto a realizzare La Gratitira.

Mi sono trovato ad intervistare donne, uomini, bambini, a proposito della loro comunità : la comunità arbereshe. Ho scandagliato Ururi, Portocannone, Montecilfone e Campomarino, portando a casa ore ed ore di interviste che poi abbiamo trasformato in una storia, dai tratti favolistici e misterici. Con l’attore protagonista, Marco Caldoro, abbiamo poi lavorato sul concetto di identità, per raccontare una storia personale ma universale. Su di una banchina qualsiasi, in un porto d’inverno si svolge la nostra storia, portando con sè ricordi e suggestioni che solo i poteri della Gratitira possono avverare.” Antonio De Gregorio

A rendere suggestivo lo spettacolo, oltre a un’atmosfera rarefatta creata da fumi sapientemente utilizzati sul palco, un gioco di luci emozionale, frutto in particolare dell’alternanza tra il blu del profondo mare e il rosso dell’amore ma anche dei ricordi più dolorosi.

Vi aspettiamo quindi al Teatro Italo Argentino il 6 Maggio alle ore 21. Le prevendite sono disponibili presso la Pro Loco di Agnone o telefonando allo 086577249 o al 3284088365.

ILLUSTRAZIONE GRAFICA ADELE SORRESSA LA GRATITIRA UNA STORIA ARBERESHE REGIA DI ANTONIO DE GREGORIO SCRITTO DA MARCO CALDORO, ANTONIO DE GREGORIO E CAROL GUARASCIO CON MARCO CALDORO, BARBARA PETTI, ERIKA PETTI, SERENA MINICUCCI MUSICHE DI GIUSEPPE SPEDINO MOFFA ESEGUITE DA MANUEL PETTI, ERIKA PETTI, MARCO MOLINO, VITTORIO SABELLI AGNONE - TEATRO ITALO ARGENTINO 6 MAGGIO 2022 ORE 21.00 PREVENDITA BIGLIETTI Info_ tel 086577249 mobile 3284088365