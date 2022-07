XXII EDIZIONE – 22 e 23 luglio 2022 Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale molisana: il MACCHIA BLUES FESTIVAL

La XXII edizione della storica rassegna di musica e cultura blues nata nel 1996, sarà di scena, nei giorni 22 e 23 luglio prossimi, a Macchia d’Isernia (IS), borgo medievale alle porte del capoluogo pentro.

Considerato dagli appassionati del genere e dagli esperti del settore come uno dei più importanti festival dedicato alle dodici battute di tutta Italia, il Macchia Blues, organizzato e promosso dall’associazione culturale “La Fenice” di Macchia d’Isernia, presenta, anche quest’anno, un cartellone notevole, concepito muovendosi in equilibrio tra nuove tendenze e tradizione, sperimentazione, valorizzazione di giovani talenti e promozione delle realtà musicali molisane.

Mike Zito, proveniente dagli USA, e Antonio Sorgentone, di origini abruzzesi, saranno gli ospiti di punta dell’edizione 2022, presenze che andranno ad ampliare la lista, di per sé già cospicua, di artisti di fama internazionale giunti in Molise grazie al Macchia Blues; nomi importanti come Johnny Winter, Rory Block, Carey Bell, Sandra Hall, Deitra Farr, Roberto Ciotti e Fabio Treves, solo per citarne alcuni.

Il programma, curato nei minimi particolari, in questa edizione prevede una piacevole novità, la collaborazione con una radio locale che sarà radio ufficiale del Macchia Blues, DisisRadio, una web radio nata ad Isernia da appassionati delle mitiche radio libere degli anni 80 e che vuole investire in speaker locali costruendo un palinsesto di tutto rispetto che vi consigliamo di seguire su www.disisradio.com. La nostra partnership nasce proprio dalla condivisione degli stessi valori, saranno presenti durante le giornate del festival trasmettendo dal cuore della festa interviste e tanto altro. Nella prima serata del festival sarà ospite di DisisRadio Charles Papa, dj, scrittore e giornalista italo inglese e campobassano di adozione che presenterà il suo libro “Sette giorni”. “Porta il tuo strumento e suona liberamente per le vie del paese”.

Questo il motto a cui si è sempre ispirato il Macchia Blues, dare spazio e libero sfogo a chi vuole esprimersi con la musica. Quest’anno abbiamo organizzato uno spazio dedicato a chi vuole esibirsi in collaborazione con la web radio ufficiale dell’evento, DisissRadio, per gestire al meglio è possibile prenotarsi tramite l’app ufficiale disponibile su AppleStore e GooglePlayStore

. I momenti più importante dell’evento sono sicuramente i concerti, che quest’anno torneranno in presenza e senza particolari restrizioni per godere al meglio la musica dal grande palco posizionato nella piazza centrale, Piazza Elena, ai piedi del Palazzo Baronale. Associazione Culturale “La Fenice” Via Marconi n° 46 – 86070 – Macchia d’Isernia (Is) Tel. 3355273353; 3466009096; 3929714750; 3200209411;

www.macchiablues.com – info@macchiablues.com C.F. / P.IVA: 90029790947 3 CALENDARIO EVENTI 2022. MACCHIA D’ISERNIA – 22 luglio 2022. Ore 21.00 – Marilyn and the dirty string Ore 22.30 – Antonio Sorgentone MACCHIA D’ISERNIA – 23 luglio 2022. Ore 21.00 – Caboose Ore 22.30 – Mike Zito