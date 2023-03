Concorso poetico “Laura Carosella”, ad Agnone le premiazioni: sabato 25 marzo

Il premio nazionale di poesia “Laura Carosella” è ideato da Me Too, in collaborazione con ANCRI, Associazione Nazionale Cavalieri Repubblica Italiana, Ordine Giornalisti del Molise, Consigliera di Parità Provincia di Isernia e di Campobasso, Confcommercio Molise, Centro Servizi per il Volontariato, Liberaluna Onlus.

Pasqualino De Mattia con la sua Me Too, da anni si batte per promuovere la campagna “Non ti amo da morire” contro la violenza sulle donne attraverso la promozione e l’utilizzo di eventi culturali. Ed infatti il ricavato delle quote di iscrizione al concorso poetico, pari a 10 euro, è stato devoluto a Liberaluna e quindi alle attività di sostegno alle donne abusate.

Attraverso l'evento culturale l'Associazione intende perseguire perseguire i seguenti obiettivi:

1) promuovere la poesia;

2)sensibilizzare alla lotta contra la violenza di genere;

3)mantenere vivo il ricordo di una giovane scrittrice;

4) sostenere con il ricavato (anche attraverso la vendita “L’aurora in fondo al cuore” le cui copie sono state donate ai genitori di Laura CAROSELLA), le attività del Centro Antiviolenza Liberaluna che da anni supporto le donne vittime di violenza;

5) far diventare questo premio un appuntamento fisso ogni anno.

Sabato 25 marzo alle ore16.00, presso palazzo Bonanni di Agnone, la premiazione in un pomeriggio che vedrà anche la presenza di Marisa Garofalo, sorella di Lea Garofalo testimone di giustizia uccisa dalla ndrangheta (decise di testimoniare sulle faide interne tra la sua famiglia e quella del suo ex compagno e ricordata ogni anno il 21 marzo nella Giornata della Memoria e dell’Impegno di Libera, la rete di associazioni contro le mafie, che in questa data legge il lungo elenco dei nomi delle vittime di mafia e fenomeni mafiosi).

Quattro i vincitori, i cui nomi si sapranno nel corso della manifestazione, ai quali la giuria assegnerà premi di soggiorni in strutture turistiche dell’Alto Molise da due a quattro notti più pranzi e targhe.