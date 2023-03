AGNONE- Presentazione del libro “La Mafia dei Pascoli" di Giuseppe ANTOCI,un Eroe dei nostri tempi, una persona coraggiosa che facendo il proprio dovere combatte la mafia.

Presentazione del libro “La Mafia dei Pascoli “ che si terrà il giorno 31 marzo alle ore 10,00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico “L. Marinelli” di Agnone. Prenderanno parte l’autore del libro Dr. Giuseppe ANTOCI nonché Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Isernia Dr.ssa Franca TANCREDI e la Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” Dr.ssa Tonina CAMPERCHIOLI, modererà la Giornalista Valentina CIARLANTE.

"Antoci racconta a Nuccio Anselmo la sua esperienza, e il coraggio di tanti altri servitori dello Stato che gli hanno consentito di andare avanti nella sua battaglia.





Milioni di euro guadagnati per anni in silenzio da Cosa nostra. Un business “legale” e inesplorato. Boss che riuscivano inspiegabilmente ad affittare tanti ettari di terreno nel Parco dei Nebrodi, in Sicilia, terrorizzando allevatori e agricoltori onesti, li lasciavano incolti e incassavano i contributi dell’Unione Europea perfino attraverso “regolari” bonifici bancari. Un meccanismo perverso che si perpetuava di famiglia in famiglia e faceva guadagnare somme impensabili. Un affare che si aggirerebbe, solo in Sicilia, in circa tre miliardi di euro potenziali negli ultimi 10 anni. E nessuno vedeva o denunciava. Fino a quando in quei boschi meravigliosi e unici al mondo non è arrivato Giuseppe Antoci, che è riuscito a spazzare via la mafia dal Parco realizzando un protocollo di legalità che poi è diventato legge dello Stato ed oggi è applicato in tutta Italia. Cosa nostra aveva decretato la sua morte. La notte tra il 17 e il 18 maggio 2016 Antoci è stato vittima di un attentato, dal quale è uscito illeso solo grazie all’auto blindata e all’intervento armato del vice questore Daniele Manganaro e degli uomini della sua scorta. Ma la vicenda di Antoci, per essere compresa va inserita in una storia più ampia. Per questo motivo Anselmo racconta nel libro della catena di omicidi ancora irrisolti avvenuti in quelle terre, di Cosa nostra barcellonese e dei Nebrodi, del primo grande processo contro il racket dei clan tortoriciani e delle dinamiche mafiose del territorio."