Giada Pannunzio sfila per Sara Cetty al festival della cultura Rom e Sinti 2023.

Alta, capelli lunghi biondi sciolti sulle spalle, studentessa presso l'università di Napoli facolta' di Scienze Nutraceutiche, agnonese. Il suo nome è Giada Pannunzio, anni 19. Ha partecipato all'evento di risonanza internazionale della stilista Sara Cetty, la quinta edizione del Festival della cultura Rom e Sinti 2023.

Il festival si è svolto il 30 aprile, presso l'Auditorium Unità d'Italia ad Isernia, in ricordo della giornata mondiale dei Rom e Sinti. Il Festival si propone di valorizzare le risorse artistiche della comunità rom, per far conoscere la bellezza di un popolo con esempi positivi di integrazione nel tessuto sociale, mentre spesso vengono oscurati da quelli che sono stereotipi e pregiudizi

Il programma del festival era molto articolato, ha visto la partecipazione di Artisti professionisti ed emergenti Rom e Sinti (con la partecipazione speciale di Paquale Di Rosa vincitore della 4 edizione del festival), una sfilata di moda di abiti di Concetta Sarachella stilista e design di moda, in arte Sara Cetty, 34 anni, vive ad Isernia dove ha un laboratorio artigianale nel quale realizza le sue creazioni. Ha all'attivo numerose sfilate ed esposizioni oltre ad un forte impegno sociale contro il razzismo

Una delle protagoniste della sfilata di moda è stata Giada, non nuova alla partecipazione a concorsi di bellezza, più volte premiata e ha precedentemente indossato per case di moda

Ad Isernia durante il festival circa 20 ragazze hanno sfilato con abiti della stilista isernina. Giada indossava un magnifico abito da sera con fili d'oro, spacchi laterali, un vestito dall'inconfondibile stile di Sara Cetty che nelle sue creazioni coniuga l' eleganza e la femminilità in chiave energica e dinamica, che guarda ad una donna emancipata, sempre e comunque incantevole e bellissima, che indossa l'intera storia di un popolo.

A Giada oltre agli studi , l'aspettano altri impegni nel mondo della moda, la prossima sua meta e' Milano. Ad maiora!